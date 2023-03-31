"В городском Дворце культуры имени Сергея Пускепалиса появится музей памяти погибшего актера. Экспонатами стали личные вещи погибшего актера, награды, кубки и многое другое. Открытие музея запланировано на 15 апреля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что посещение музей будет бесплатным.

Художественный руководитель Театра имени Волкова Пускепалис погиб в ДТП на трассе М8 в Ростовском районе Ярославской области 20 сентября прошлого года.

Похоронили известного актера и режиссера в Железноводске, где покоятся его родители.