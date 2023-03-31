"В рамках выставки будет работать стенд Дагестана, где Минтуризма республики и туроператоры представят туристические возможности региона", — сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

В мероприятии примет участие дагестанская делегация во главе с министром по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмином Мердановым.

"Также планируются встречи с бизнес-сообществом Азербайджана и партнерами мероприятия", — добавили в Минтуризма Дагестана.