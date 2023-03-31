"С 3 апреля по 28 апреля включительно (но возможны изменения в связи с погодными условиями) мы закрываем Дворцовый парк на традиционную апрельскую просушку", — говорится в сообщении.

Временное ограничение прохода в парк необходимо для того, чтобы защитить парковые дорожки от разрушения и привести парк в порядок после зимы: из-за таяния снегов дорожки наполняются влагой, и активные прогулки по ним могут повредить покрытие.

Во время просушки сад будут готовить к летнему сезону: садово-парковая служба удалит больные деревья, проведет обрезку кустарников и высадит часть летних растений. Также в парке очистят береговую линию Белого озера, русло водопада у Карпиного моста и приведут в порядок дорожки.

Говоря об обителях Белого озера, в музее пообещали, что лебеди и в период закрытия парка голодать не будут.

"Лебеди дважды в день получают сбалансированное питание. Все у них будет хорошо", — заверили в музее.