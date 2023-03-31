Перевозчик подчеркивает, что дополнительные рейсы в этом году будут вводиться ранее запланированного срока.

"Объём дополнительного предложения определяется индивидуально в соответствии со спросом", — говорится в сообщении компании.

Например, на рейсах из Москвы во Владивосток и Петропавловск-Камчатский уже запланировано до двух дополнительных рейсов в неделю. В апреле частота полётов в столицу Приморья составит до четырех рейсов день, на Камчатку — до двух рейсов в день.

Летом группа "Аэрофлот" планирует выполнять более 100 рейсов в неделю из Москвы/Санкт-Петербурга в города Дальнего Востока.