"В среду (5 апреля — ИФ) вот такой поезд отправится в Питер из Оренбурга. Прислали фото, как будет выглядеть вагон. На стенах и на дверях красивые и интересные факты об Оренбуржье", — написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Он также разместил фото купейного вагона с изображениями достопримечательности региона: хребта Карамурун-тау, Губерлинского ущелья, Саринского водопада. Большой постер посвящен одному из символом России — оренбургскому пуховому платку.

Вице-губернатор также призвал жителей Оренбуржья показывать свои любимые места на местном туристическом портале и советовать гостям региона, что можно посетить.