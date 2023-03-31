Речь идет о замене 120 метров ВПП и монтаже светосигнального оборудования. При этом для того, чтобы не прерывать авиасообщение, длина полосы на этот срок будет сокращена до 1950 метров.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, на время завершения работ продажу билетов из Томска приостановила авиакомпания Nordwind, которая выполняет рейсы в Санкт-Петербург и Сочи.

"В настоящее время руководство аэропорта ведет переговоры с авиакомпанией Nordwind. Обсуждаются условия, при которых авиакомпания может изменить свое решение (о приостановке продажи билетов — ИФ)", — сообщил сотрудник пресс-службы, отметив, что все остальные авиакомпании, с которыми сотрудничает томский аэропорт, подтвердили выполнение полетов при вводимых ограничениях.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Nordwind, с 15 июня авиакомпания будет выполнять все рейсы согласно расписанию.

Как сообщалось, в июне прошлого года во время реконструкции аэропорт "Богашево" уже работал с ограничениями. В частности, на восемь дней был перерыв в авиасообщении, и 10 дней аэропорт не принимал среднемагистральные самолеты. В августе генподрядчик реконструкции — АО "СУ ТДСК" завершил асфальтирование ВВП.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы в томском аэропорту предполагает оснащение ВПП новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, строительство очистных сооружений, аварийно поисково-спасательной станции и периметрового ограждения с техническими средствами охраны. По информации на сайте госзакупок, срок работ был сдвинут с ноября 2022 года на конец 2023 года, а стоимость работ увеличена с 2,8 млрд рублей до 3,8 млрд рублей.

"Богашево" имеет одну асфальтобетонную ВПП класса "B". В настоящее время аэропорт сотрудничает с восемью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 12 направлениям внутри страны. Воздушной гаванью управляет ООО "Аэропорт Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%).