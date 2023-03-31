"Ожидаем притока туристов. В этом году мы должны нарастить людские и технические ресурсы, чтобы не допустить истощения рыбных запасов, нанесения ущерба экологии региона, добиться соблюдения изменившихся правил любительского рыболовства. Также важно не допустить варварского выбивания рыбы в полоях (мелководные временные водоемы, образованные в период половодья — ИФ)", — сказал Бабушкин в ходе совещания.

Он призвал контролирующие органы, муниципальные власти проверить состояние береговых зон, обеспечить информирование общественности о правила рыболовства в регионе, разрешающих в настоящее время рыбаку иметь при себе не более 20 кг рыбы.

Также Бабушкин потребовал пресечь работу "черных" баз отдыха, действующих нелегально, и не допускать фактов хулиганства со стороны туристов.

"У нас неоднократно были случаи, когда нетрезвые гости региона, недовольные тем, что им не дали приоритетного права проезда через паромы, открывали стрельбу из пневматики и даже выбрасывали паромщиков в воду", — рассказала "Интерфаксу" глава Икрянинского района Наталья Бутузова.

Как сообщалось, в 2022 году в Астраханскую область прибыли около 2,5 млн туристов, из которых порядка 2 млн — рыбаки. По оценке местных властей, они выловили около 40 тыс. тонн рыбы, что сравнимо с промышленным ловом биоресурсов местными промышленными рыбаками.