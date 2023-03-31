В фестивале будут участвовать более 20 кофеен — участников "Калужского кофейного клуба". В них можно будет не только попробовать бодрящий напиток и десерты к нему, но и узнать больше о кофейной культуре, поучаствовать в мастер-классах, посетить музыкальные вечера и кинопоказы, говорится в сообщении.

Посетители в кофейнях-участниках фестиваля смогут получить "Паспорт кофемана" с полями для стикеров. Собравшие определенное количество стикеров калужане смогут получить призы в региональном агентстве развития бизнеса.

"Калужский кофейный клуб" действует с октября 2021 года. Идея его создания родилась после участия предпринимателей в гастрономическом фестивале "Kaluga street food". Первоначально клуб насчитывал восемь кофеен, сейчас в нем уже 50 кофейных точек.