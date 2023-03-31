"С окончанием пандемии турпоток на Ставрополье полностью восстановился. В 2022 году на Ставрополье побывало почти 1,8 млн отдыхающих, что на треть больше, чем годом ранее. Наша цель — 5 млн отдыхающих ежегодно", — сказал Владимиров.

Он также отметил, что на рост популярности внутреннего туризма, важнейшим направлением которого являются Кавминводские курорты, значительно "повлияла недружественная позиция ряда стран Запада".

Для привлечения и комфортного размещения туристов, по словам Владимирова, реализуется федеральная комплексная программа развития курортов Кавказских минеральных вод.

"В сущности, предстоит масштабная модернизация Кавминвод. В первую очередь я имею в виду обновление коммунальной и транспортной инфраструктуры. В том числе, создание в регионе новых систем водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений, канализационных коллекторов, транспортных развязок. Программа предусматривает 69 мероприятий на общую сумму более 68,4 млрд рублей", — добавил губернатор.

Одна из главных целей для региона — увеличение возможности развития Кавказских Минеральных Вод, как курортной агломерации.