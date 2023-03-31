"По итогам личного первенства инструкторы курорта стали победителями и призерами в дисциплине "Слалом-гигант" среди мужчин и женщин в разных возрастных группах. Первые места по горным лыжам заняли Артем Астапенко, Роман Ильин, Василиса Нечаева, третье — Анна Живлехина. В соревнованиях по сноуборду чемпионами стали Евгения Калмыкова, Дарья Грознова, Даниил Ковалев", — говорится в сообщении.

В общем командном зачете представители "Роза Хутор" заняли второе и третье места среди лучших инструкторских сборных страны, отмечают в пресс-службе.

Руководитель Горнолыжной школы "Роза Хутор" Анна Тигушкина рассказала, что всего на курорте работают 160 инструкторов, среди них есть мастера спорта и победители российских соревнований. Все специалисты имеют удостоверения "Национальной лиги инструкторов" и большой опыт работы – за сезон они проводят порядка 50 тысяч часов занятий.

"Важно, чтобы инструкторы не только сами прекрасно катались, но и могли научить гостей курорта уверенно чувствовать себя на горнолыжных трассах. Поэтому наши инструкторы регулярно участвуют в тренингах и семинарах по педагогике и клиентскому сервису, где уделяется внимание психологии и физиологии. Например, более половины учеников школы – это дети. Поэтому наши инструкторы первыми в стране прошли спецпрограмму "Национальной лиги инструкторов» и получили удостоверения детского инструктора", — сказала она.

Тигушкина добавила, что обучение правильной технике катания горнолыжников и сноубордистов профессиональными инструкторами повышает безопасность на трассах.