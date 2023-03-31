В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что "доводы кассационной жалобы не свидетельствуют о наличии оснований (...) для рассмотрения дела в судебном заседании Судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации и пересмотра оспариваемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения...".

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 15 августа 2022 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 24 мая отклонил поданный в феврале иск "ЮТэйр".

Арбитражный суд Московского округа 7 декабря оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций.

В ноябре 2021 года Росавиация выпустила приказ, который расширил перечень межрегиональных маршрутов, субсидируемых государством и регионами в рамках постановления правительства № 1242. "ЮТэйр", согласно материалам, требует признать этот приказ недействительным в части включения в него рейсов S7 из Новосибирска в Сургут (период выполнения — с 1 ноября по 31 декабря 2021 г.), рейсов Red Wings — из Сургута в Екатеринбург (с 15 ноября по 31 декабря 2021 г.), рейсов "ИрАэро" — из Сургута в Уфу (с 15 по 31 декабря 2021 г.).

Суд 27 апреля 2022 года привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, министерство транспорта РФ.

Аэропорт Сургута является одним из базовых для "ЮТэйр". Перевозчик не только выполняет рейсы из этого аэропорта, но также контролирует его управляющую компанию с долей 56% (данные "ЮТэйр" на конец I полугодия 2021 г.).