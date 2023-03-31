По данным ведомства, 32,4% туристов прибыли из России, 21% — из Турции, 9,2% — Ирана, 5,7% — Грузии, 3,8% — Индии, по 3,1% — ОАЭ и Пакистана, 1,9% — Кувейта, по 1,8% — Саудовской Аравии, 1,7% — Казахстана, по 1,5% — Украины и Белоруссии, 1,4% — Узбекистана, 1,3% — Туркменистана, 10,6% — из других стран.

Из общего числа посетивших страну туристов 77,5% — мужчины, 22,5% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с январем-февралем 2022 годом увеличился на 19,8% — до 40,6 тыс. человек, из стран СНГ — в 1,6 раза — до 94,4 тыс. человек, из стран-членов ЕС — в 146 раз — до 9,5 тыс. человек.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-феврале увеличилось на 18%, до 218 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран увеличилось в 15,5%, в Грузию — в 1,5 раза, в Турцию — на 15,9%, в РФ — на 8,4%. Больше всего граждане Азербайджана посещали Турцию (39,7%), Россию (22,8%), Грузию (9,9%), Иран (8,4%).

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза — до 1 млн 489,5 тыс. человек.