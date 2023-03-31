Откроется мероприятие оперой "Алеко", которая пройдет в областной филармонии. В этот же день для всех желающих журналист и поэт Дина Дабришюте прочтет лекцию "Что делает русскую литературу русской?" в креативном пространстве "Лофт".

2 апреля запланирован показ фильма "Дон Кихот" с Федором Шаляпиным, который вышел в 1933 году в Великобритании. В этот же день пройдет лекция "Классическая музыка в массовой культуре" начальника службы музейных проектов Псковского музея-заповедника Нины Витковской в креативном пространстве "Лофт".

3 и 4 апреля в зале-ресторане Псковского железнодорожного вокзала дадут концерт-спектакль "Шаляпин и Я" к 150-летию со дня рождения Шаляпина . "Мы задействуем площадку, на которой прежде не звучал наш оркестр ", — отметили в дирекции.

Показ-лекция отреставрированного фильма "Царь Иван Васильевич Грозный" (1915 год, Российская империя, в главной роли — Федор Шаляпин) состоится 4 апреля. Лекцию прочитает специалист Госфильмофонда России. В этот же день ансамбль русской музыки "Псков" выступит с программой "Псковитянки" в Большом концертном зале филармонии.

5 апреля здесь же состоится концерт "Романсы Рахманинова" — вечер романсов, приуроченный к 150-летнему юбилею композитора, а 6 апреля — концерт "Музыкальный рейс", "Слыхали ль вы?" в рамках детского абонемента.

7 апреля на сцене БКЗ филармонии запланирован концерт "Картинки с выставки", где будут звучать сочинения Мусоргского и Римского-Корсакова в обработке для брасс-ансамбля Алексея Позина.

8 апреля состоится музыкально-поэтический концерт "Музыка и весна". Его участники — студенты Псковского областного колледжа искусств и члены Псковского Совета молодых литераторов. Вечером пройдет "Балетный гала-концерт" артистов Санкт-Петербургского Театра Балета имени П. И. Чайковского.

Завершит фестиваль "Концерт объединенного оркестра", который состоится 9 апреля.