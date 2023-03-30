"Как сообщили в министерстве региональной безопасности Мурманской области, большинство путешественников отправились в Мурманск, в том числе на микроавтобусах. Часть автомобилей в организованной колонне вслед за снегоуборочной техникой едут в Териберку", — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас проезд по дороге Кола — Серебрянские ГЭС остаётся закрытым. На трассе продолжает работать спецтехника.

Как сообщалось, по состоянию на утро четверга в снежном плену по дороге в Териберку оказались 40 автомобилей с туристами.

К застрявшим автомобилям спасатели организовали подвоз топлива, воды и пищи. Дорожная техника вела работы по расчистке дороги.

Как сообщалось, в среду в 15:00 мск из-за плохих метеоусловий был закрыт проезд по дороге Кола — Серебрянские ГЭС, которая ведет к Териберке. Позднее был закрыт проезд по трассе Заполярный — Сальмиярви на северо-западе Мурманской области. В 06:00 мск движение по данной дороге было восстановлено.

Ежегодно зимой и весной, а также изредка в начале лета дорогу в Териберку блокируют метели, и село остается отрезанным от большой земли, а к туристам, которые оказались в это время в пути, на помощь выезжают спасатели и дорожные службы.

В 2020 году началась реконструкция грунтовой дороги на Териберку протяженностью 35 км. Первый этап предполагает ремонт первых 10 км дороги. Главная задача реконструкции — поднять уровень дороги на 2 м, чтобы исключить снежные заносы. Общая стоимость ремонта дороги в Териберку превышает 5 млрд рублей, основной источник финансирования — федеральный бюджет.