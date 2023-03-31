"Общество с ограниченной ответственностью "Туристическое агентство Солвекс" реестровый номер в едином федеральном реестре туроператоров РТО 014492 сообщает о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта в сфере международного выездного туризма, внутреннего туризма, международного въездного туризма", — говорится в сообщении компании.

Как заявляют в "Солвексе", информация о порядке обращения туристов с требованиями о возмещении ущерба из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма будет размещена на сайте ассоциации "Турпомощь".

Информация о порядке обращения с требованиями о выплате страхового возмещения к страховщику (внутренний туризм) будет размещена на сайте страховщика СК "Евроинс".

Генеральный директор туроператора Димитр Цонев объяснил это решение тем, что компания не может продолжать работу и расплатиться с клиентами по всем отмененным турам из-за сложившейся международной обстановки.

"За прошедшие три года с начала пандемии мы успели предоставить равнозначный турпродукт клиентам на сумму более 12 млн рублей, а также вернуть более 5 млн рублей задолженности по несостоявшимся турам. Если бы не геополитическая ситуация, мы смогли бы до конца 2022 года исполнить обязательства перед туристами еще на 7,5 млн рублей по турам в Болгарию, а также на 800 тыс. рублей в Грецию, этот долг возник после банкротства туроператора "Музенидис", — сказал он btb-изданию RTN.

По словам Цонева, решение остановить деятельность было принято после того, как 2 февраля 2023 года Минэкономразвития РФ заявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за отмененные туры не будет.

Как уточняет RTN, в фонде персональной ответственности "Солвекса" 2,3 млн рублей. Фингарантии по внутреннему туризму составляют 0,5 млн рублей в соответствии с договором со страховой компанией "Евроинс", который действует до 4 июля 2023 года. Как следует из заявления гендиректора, сумма оставшегося долга клиентам по несостоявшимся турам превышает 8 млн рублей.

"Солвекс" — один из старейших российских туроператоров, основан в 1993 году. Основным направлением для компании была Болгария. Также она отправляла туристов в Грецию, на Кипр, в Израиль, Юго-Восточную Азию, Индию, Словакию, Финляндию, Венгрию.