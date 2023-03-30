«Временно исполнять обязанности главы департамента развития туризма будет Алимбек Хидзев», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкономразвития, ранее Хидзев работал заместителем врио департамента реализации проектов в сфере туризма Дмитрия Веригина.

Как сообщалось, Татьяна Шаршавицкая, с конца прошлого года возглавлявшая департамента развития туризма в Минэкономразвития, покинула пост. Ранее с поста главы департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности в Минэкономразвития РФ ушел Сослан Абисалов, временно исполняющим обязанности руководителя стал Дмитрий Веригин.