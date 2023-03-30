"В целях расширения зрительской аудитории распоряжением предусмотрен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств", — сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Согласно распоряжению Лукашенко, основные мероприятия XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут с 13 по 16 июля 2023 года.

"Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале "Витебск", — говорится в сообщении.

При этом по одному билету допускается однократный въезд в Белоруссию одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.

"С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников", — проинформировали в пресс-службе президента Белоруссии.