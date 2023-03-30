"Каждый десятый внутренний авиаперелет совершается из Москвы в Петербург", — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по сведениям "Турбарометра Санкт-Петербурга", треть туристов приезжает в северную столицу из Москвы и Московской области.

"Обычно гости из московской агломерации приезжают в город на Неве дважды в год и проводят здесь по два-три дня", — говорится в сообщении.

Москвичи чаще, чем гости из других городов, называют целью поездки деловые мероприятия и командировки. Среди жителей Подмосковья в свою очередь велика доля тех, кого привлекает культурно-познавательный туризм.

Отмечается, что через Москву в Петербург также прибывают гости из других регионов, в том числе в рамках совместного проекта "Два города — миллион впечатлений".