«Перенос сроков ответственности для внутреннего туризма важен, потому что в России игроков по внутреннему туризму значительно больше, чем туроператоров по выезду. У нас по выездному туризму работают около 300 туроператоров, по внутреннему – более 4 тыс. Эти компании не такие крупные. И чтобы не сформировать такую проблему на рынке, что половина отрасли окажется вне закона, потребуется больше времени, чтобы туркомпании организовать и подключить», — сказал он порталу «Интерфакс-Туризм»

Как отметил Уманский, у туркомпаний по внутреннему туризму больше разных специфик, например, речные круизы, автобусные туры, поэтому может потребоваться внести дополнительные корректировки в постановление правительства.

По словам эксперта, обязательное использование электронной путевки крупными выездными туроператорами позволит протестировать систему, «обеспечит более спокойный процесс внедрения этого решения».

Ранее в комитете по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы сообщили, что сроки введения ответственности за невнесение данных в систему «Электронная путевка» для туроператоров по внутреннему туризму перенесены на середину 2024 года.