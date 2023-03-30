«Это правда, Татьяна Шаршавицкая освобождена от должности директора департамента развития туризма Минэкономразвития России по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Шаршавицкая занимала эту должность с начала декабря 2022 года. Ранее она работала заместителем председателя Москомтуризма.

С 2018 по 2022 годы Шаршавицкая работала заместителем председателя комитета по туризму Москвы. С 2012 по 2014 работала была заместителя директора «ГАО ВВЦ», с 2014 по 2016 – директором столичного парка «Красная Пресня», с 2016 по 2018 – Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Московской области. Окончила МГУ им. Ломоносова по специальности «Юриспруденция».

Ранее с поста главы департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности в Минэкономразвития РФ ушел Сослан Абисалов, временно исполняющим обязанности руководителя стал Дмитрий Веригин.