Петербург попал в сборник с собственным городским брендом, продвигающим образ города под слоганом "Создавать великое".

Кроме того, особое место в коллекции занял туристический проект "Серебряное ожерелье России", который объединяет в единую рекреационную систему 11 субъектов Северо-Запада, включая Петербург. Проект продвигает комплекс маршрутов по памятникам истории и культуры и природным объектам, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Всего в премьерную версию сборника вошло описание 109 брендов, из которых 37 имеют зарегистрированный товарный знак.

Как рассказали эксперты проекта, коллекция позволит объединить на одной платформе лучшие продукты, сувениры, народные ремесла, характеризующие особенности каждого региона страны и продвигающие потенциал территорий на международном рынке.

"Сегодня в России успешно работают пять межрегиональных и 54 региональных бренда", — говорится в сообщении.

Окончательные итоги исследования будут представлены на XIII Евразийском ивент-форуме (EFEA) в январе 2024 года.

Проект реализует Выставочный научно-исследовательский центр R&C и Институт развития креативных индустрий НИУ ВШЭ при поддержке Торгово-промышленной палатой РФ и Национального конгресс-бюро.