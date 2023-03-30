Как пояснил на заседании областного Заксобрания председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов, налоговая ставка по объекту "доходы" снижается с 6% до 1%, по объекту "доходы минус расходы" — с 15% до 5%.

Также законопроектом предусматривается снижение ставки по налогу на имущество организаций с 2% до 0,55% в отношении основных средств в целях временного размещения туристов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что региональный закон "Об особенностях развития экологического туризма и туризма в сельской местности в Нижегородской области" был принят в декабре 2022 года. В соответствие с ним субъектам эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма Нижегородской области, включенным в единый Реестр, может предоставляться финансовая поддержка, в том числе, в виде налоговых льгот.

Льготы будут действовать с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года.