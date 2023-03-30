«Минэкономразвития, идя навстречу пожеланием бизнеса, готово предложить при применении уже принятого закона об электронной путевке пока ограничиться выездными турами. Таким образом, внутренние туры и круизы получат отсрочку по внесению информации в предписанную законом единую универсальную систему электронных путевок до середины 2024 года», — рассказали в комитете.

Там отметили, что эта уступка не изменит направления развития отрасли в целом, которое предполагает перевод основной части туристических услуг на цифровые платформы. Этот пункт прописан в стратегии развития отрасли до 2035 года.

Сроки введения ответственности за невнесение данных в систему «Электронная путевка» для туроператоров должны наступить 1 сентября 2023 года. В свою очередь, Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил профильному комитету продлить тестирование электронной путевки для внутреннего туризма на год, до 1 сентября 2024 года.

«Электронная путевка» – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно закону, вступившему в силу 1 сентября 2022 года, туроператор должен передавать в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, по окончании каждого календарного месяца.

Ответственность за осуществление деятельности без передачи сведений, содержащихся в договоре о реализации турпродукта, в систему «Электронная путевка» должна была наступить для туроператоров по выездному туризму 1 марта 2023 года, но срок был перенесен.