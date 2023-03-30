"Это проект благоустроенной пешеходной тропы вдоль правого берега Волги от границ с Ульяновской областью до Чувашской Республики с дополнительным отрезком в Казани с общей протяженностью 350 км", — сказала руководитель дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Института развития городов РТ Оксана Саргина, представляя новый проект, получивший название "Волжская тропа".

Она добавила, что тропа проходит по пяти муниципальным образованиям, объединяет 26 особо охраняемых природных территорий и более 100 объектов показа.

При этом Саргина отметила, что туристы будут ходить по существующим грунтовым дорогам и тропам, никаких новых дорог строиться не будет.

Тропа предусматривает две очереди. В рамках первой, к реализации которой приступят в этом году, запланировано благоустройство четырех участков, мест отдыха и установка навигационных элементов.

"В отличии от традиционных троп на нашу тропу путешественник может легко попасть на всем ее протяжении. Тропа проходит вдоль дорог регионального и местного значения. В период навигации на нее можно попасть с воды", — уточнила Саргина.

Тропа будет доступна в течение девяти месяцев в году. Пройти по ней можно уже сейчас и выбрать маршрут на свой вкус — от коротких пеших прогулок на пару часов до туров выходного дня и более длительных походов. Весь маршрут тропы опытный путешественник может пройти за 12-14 дней.

У проекта имеется свое мобильное приложение "Волжская тропа", которое поможет ориентироваться на тропе и проложить свой маршрут. Оно доступно для скачивания на платформах Android и iOS.