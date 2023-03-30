Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", евро немного усилил темпы роста на внутреннем валютном рынке в ходе дневных торгов вслед за динамикой этой валюты на рынке Forex. На глобальном рынке евро подрастал в паре с долларом на фоне снижения опасений относительно банковского кризиса и в ожидании публикации окончательных данных об изменении американской экономики в четвертом квартале, которые министерство торговли США опубликовало в 15:30 МСК.
Экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра данных. В третьем квартале минувшего года ВВП США вырос на 3,2%.