"На курорте "Красная Поляна" для катания открыты горнолыжные трассы, которые находятся выше 1, 4 тыс. метров над уровнем моря", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе курорта в четверг.

В свою очередь, пресс-служба курорта "Роза Хутор" агентству сообщила, что все трассы, которые накануне закрывали, доступны для катания.

"В сноупарке "Роза Хутор" открылся Фестиваль Quiksilver New Star Camp 2023", — подчеркнул собеседник.

По его словам, Фестиваль экстремального спорта и музыки в горах Quiksilver New Star Camp пройдет в этом году с 27 марта по 2 апреля.

В нем принимают участие топовые российские прорайдеры и музыкальные заезды.

В свою очередь, курорт "Газпром" в своем официальном телеграм-аккаунте сообщил, что для катания открыт лыжно-биатлонный стадион "Лаура" и несколько трасс.