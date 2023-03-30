"Извержение грязевого вулкана произошло на Карабетовой горе при въезде в станицу Тамань. На сегодняшний день он считается одним из крупнейших действующих вулканов Таманского полуострова", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ежегодно тысячи туристов приезжают на Тамань, чтобы принять лечебные ванны в грязевом озере, которое образовалось на склоне горы.

Извержения грязевого вулкана с разной степенью интенсивности случаются регулярно. Сейчас проезд и проход к вулкану свободный. Разрушений при извержении нет, добавил сотрудник пресс-службы.