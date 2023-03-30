Театрализованное открытие праздника будет посвящено Году педагога и наставника, а также 100-летию физкультурно-спортивной организации региона.

В программе задействуют лучшие фольклорные и хореографические коллективы УОБО. Ожидается участие 470 человек.

Кроме того, во время Сур-Харбана состоится областной конкурс фольклорных коллективов "Свадебная обрядность бурят Предбайкалья".

Участники представят свои реконструкции свадебного обряда или его фрагментов. Например, сватовство, подношение предкам, девичник, чай невестки.

"Жюри будет оценивать раскрытие темы, самобытность исполнения, аутентичность фольклора, этнографическое направление, сценическое воплощение, костюм и атрибутику", — отмечает пресс-служба.

Спортивная программа Сур-Харбана будет представлена такими видами соревнований, как: национальная борьба, стрельба из национального лука, конные скачки, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы "шатар", шахматы, шашки, а также традиционная игра в кости "шагай наадан".

Сур-Харбан — летний национальный праздник бурят, знаменует окончание весенних полевых работ. Слово "Сур-Харбан" означает "стрельба в сур" (сур — мишень). В древние времена включал обряды почитания Земли и духов — хозяев священных мест и предков рода, а также военный смотр с целью отбора воинов. Традиционно участники соревновались в бурятской борьбе, стрельбе из лука и конных скачках. Со временем превратился в культурно-спортивный праздник.

В современное время областной Сур-Харбан поочередно принимают административные центры всех шести районов Иркутской области, входящих в состав Усть-Ордынского бурятского округа.