"Мы продолжаем строить Троицкую линию метро. По масштабу, это вторая линия, после БКЛ, ее протяженность 40 км. Первая очередь должна быть запущена в следующем году — это 25 км от "ЗИЛа" до "Коммунарки". Готовность этой линии на сегодняшний день около 60%", — сказал мэр журналистам во время осмотра ходя строительства станции метро "Генерала Тюленева".

Мэр уточнил, что проходка линии завершена на 80%. "До ноября месяца проходка должна быть обеспечена в полном объеме, все станции запускается одновременно, поэтому они должны быть примерно в равной готовности", — добавил Собянин.

В свою очередь и.о. генерального директора компании-подрядчика Евгений Федорченко сообщил, что работы на станции "Генерала Тюленева" ведутся в соответствии с графиком. "Монолитные работы выполнены на 95%, отделочные работы технических зон на 65%, пути — на 90% выполнены. Общая готовность порядка 65%, приступили к отделке пассажирских зон, инженерных коммуникаций. Работы будут выполнены в соответствии с графиком", — сказал Федорченко.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, Троицкая линия метро пройдёт от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицка. Дополнительную линию метро получат и Южный, Западный и Юго-Западный административные округа столицы. Длина Троицкой линии составит порядка 40 км с 17 станциями. Станции "ЗИЛ" и "Крымская" станут пересадочными на одноимённые станции МЦК. С "Новаторской" можно будет пересесть на Большую кольцевую линию метро, с "Академической" — на Калужско-Рижскую линию. На станции "Коммунарка" будет организован крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.

Ввод участков Троицкой линии от "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечен на 2024 год.

Строящаяся станция "Генерала Тюленева" расположена вдоль одноимённой улицы на пересечении с улицей Тёплый Стан.