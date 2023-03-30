Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по средам.

Вылет из Красноярска будет осуществляться в 06:25, обратный рейс из Бохтара — в 10:00 по местному времени.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing-737-800.

В сообщении авиакомпании отмечается, что в весенне-летнем расписании пассажирам также будут доступны прямые перелеты из Красноярска в Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Махачкалу и Ош (Киргизия).

Nordwind Airlines — российская авиакомпания, образованная в 2008 году. Базируется в московском "Шереметьево". Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний страны по количеству перевезенных пассажиров.

Международный аэропорт "Красноярск" (Емельяново), по данным его сайта, обслуживает регулярные и чартерные рейсы 26 российских и зарубежных авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта насчитывает 68 направлений. Аэропорт принимает более 50 типов пассажирских и грузовых воздушных судов.