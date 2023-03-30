"Мы с оптимизмом констатируем, что строительство велодорожки идет по графику. На сегодня готовы первые 7 км, по котором мы пока что не рекомендуем ездить велосипедистам. Дело в том, что пожарные просеки, которые есть между различными участками трассы, еще не сделаны. К этим работам строители приступят в марте", — сказал Калина.

По его словам, строителями также подготовлено более 20 км основания для новых участков велодорожки. Работы там начнутся несколько позже, так как нацпарк направил в Главгосэкспертизу документы о некотором увеличении сметной стоимости. Это связано с тем, что строительные материалы дорожают из-за вопросов, связанных с санкционной политикой европейских стран.

"Однако, планы на завершение строительства всей велодорожки мы пока не меняем. Как и намечалось, работы должны быть завершены к ноябрю этого года, что бы уже в декабре открыть по ней движение официально", — пояснил директор.

Он также добавил, что инспекторы нацпарка не будут задерживать и штрафовать тех велосипедистов, кто будет кататься по уже готовым участкам велотрассы. Ее покрытие изготавливается по новейшим технологиям, которых ранее не было в регионе, и без проблем выдерживает нагрузку в 8 тонн на кв. метр.

"Но в тоже время будем думать, как решать вопрос с запретом и невозможностью проезда по велодорожке автотранспорта, как это иногда бывает на некоторых участках аналогичной трассы в поселке Куликово под Зеленоградском", — отметил Калина.

Он напомнил, что строительство велотрассы пройдет в три этапа. Первый этап будет включать участок от поселка Лесной до Зеленоградска, 2 этап — от Лесного до Рыбачьего, 3 этап — от Рыбачьего до Морского. Сдача готового объекта запланирована на конец 2023 года. На проект из федерального бюджета выделено 408 млн рублей.

Ширина велодорожки составит около 3 метров, длина — 44 километра. Она пройдет в пределах 15-20 метров от края обочины автомобильной дороги Зеленоградск-Морское с правой стороны по ходу движения от КПП нацпарка в направлении государственной границы. От Зеленоградска до КПП трасса велодорожки определена с левой стороны от автодороги, пояснил директор нацпарка.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.