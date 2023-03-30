"Выставка в Музее изобразительных искусств приурочена к юбилею великого музыканта Сергея Рахманинова, родившегося 1 апреля 1873 года как раз в такой вот провинциальной дворянской усадьбе под городом Старая Русса", — говорится в сообщении.

На выставке ГМЗ представит свыше 400 раритетов — с их помощью музейщики намерены передать атмосферу дворянского быта. Это — книги, нотные сборники, документы и фотографии, картины и произведения декоративно-прикладного искусства, костюмы, предметы быта и интерьера, а также археологические находки, сделанные на раскопках на рахманиновской усадьбе "Онег" в окрестностях Великого Новгорода.

Отмечается, что многие из них будут представлены широкой публике впервые.

На выставке запланированы театрализованные экскурсии, лекции и концерты, на которых будет звучать музыка Рахманинова.

Выставка стала совместным проектом ГМЗ, Российского национального музея музыки, Музея-заповедника "Ивановка", Института истории материальной культуры РАН, Российского государственного исторического архива, Российской государственной библиотеки, Государственного архива аудиовизуальной документации Нижегородской области, Государственного архива Новгородской области, Новгородского центра музыкальной культуры, фонда "История Отечества" и других организаций.