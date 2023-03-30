«В прошлом году по стране курсировали 17 туристических поездов. Мы перевезли более 90 тыс. пассажиров», — сказал он. По его данным, в 2023 году будут назначены дополнительные поезда, их общее число вырастет до 24.

«В этом году нашим железнодорожным туристам будет представлен ряд новых маршрутов, это и «Вкус эпохи», и «К виноградникам у моря». Будут предлагаться маршруты для любителей энотуризма. На Таманском полуострове в Краснодарском крае вкладывается огромное количество средств в развитие энотуризма. Наша задача – привезти туристов в те локации, которые созданы», — рассказал Пястолов.

Среди наиболее популярных маршрутов – «Серебряный маршрут», «Сказы Поволжья» и другие.

По словам гендиректора ФПК, предлагается несколько алгоритмов приобретения путешествия на туристическом поезде. Путешественник может купить билет и самостоятельно сформировать туристическую программу, также можно купить турпакет или использовать туристический поезд только в качестве транспорта.