«В целях стимулирования развития туризма министерство туризма и древностей Египта планирует выдавать многократные туристические визы для граждан 180 стран. Предполагается, что виза будет действовать в течение пяти лет, ее стоимость составит $700», — пишет издание.

Как отмечает газета, если у туристов есть действующая виза, то они все равно могут получить пятилетнюю турвизу в аэропортах Египта.

Власти рассчитывают привлекать в Египет больше туристов из Китая, Индии и Турции, они смогут получить въездные визы в египетских портах, даже если прибывают как самостоятельные путешественники. Также республика заинтересована в туристах из США, Великобритании и стран Шенгенского соглашения.

Сейчас однократную визу в Египет можно получить онлайн за $25, она позволяет находиться в стране до 30 дней. Стоимость 90-дневной многократной визы – $60, максимальный срок пребывания также ограничен месяцем.

Новая мера властей направлена на привлечение в Египет туристов со всего мира. Ежегодно планируется увеличивать количество туристов на 30%, а к 2028 году турпоток в республику должен достичь 30 млн.

Ранее в марте министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса заявил, что в 2022 году страну посетили 11,7 млн туристов.