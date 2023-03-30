"В значимой для нас области — в туризме — туристический поток вырос и по сравнению с 2021 годом, когда он был порядка 1,6 млн человек, поток в 2022 году — 1,8 млн человек. То есть мы вернулись к доковидным показателям", — сказал Авдеев в четверг, выступая с докладом о результатах социально-экономического развития региона в 2022 году на расширенном заседании регионального парламента.

Он отметил, что в прошлом году в регионе появился новый туристический маршрут "Былинный путь", который связал древние города Владимирской области Муром и Гороховец. Новой услугой для туристов стал трансфер от железнодорожного вокзала по маршруту Суздаль — Владимир — Суздаль.

По его словам, впервые во Владимирской области в 2022 году начали создаваться кэмпинги, глэмпинги, также начали реализовываться инициативы по благоустройству частных пляжей.

Как сообщалось, ранее губернатор Авдеев поставил задачу к 2030 году нарастить долю туризма в валовом региональном продукте Владимирской области с "доковидных" 0,9% до 3%. Предполагается, что наращивать турпоток в регионе намерены путем создания новых туристических маршрутов и мест размещения, а также за счет снижения налоговых обязательств частных музеев и поддержкой их грантами, развитием гастрономического туризма.