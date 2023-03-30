"По сравнению с предыдущим годом у нас весомо изменилось финансирование, стало на 27% больше. В фактических цифрах составило 2 млрд 708 млн. рублей. Для сравнения, в прошлом году эта сумма составляла 2 млрд 132 млн рублей", — сказал Карсканов.

По его словам, из выделенных в нынешнем году денег 1 млрд 639 млн рублей приходятся на субсидии муниципалитетам, а еще более 200 млн — на ремонты в лагерях отдыха.

Кроме того, он уточнил, что дополнительно порядка 350 млн рублей выделено на оздоровление детей из Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Их отправят отдыхать летом на черноморское побережье в рамках "Поезда здоровья". Всего таких выездов планируется восемь. Они рассчитаны на 4 тыс. 441 ребенка. Это не только дети из указанных регионов, но и свердловские дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также победители различных конкурсов и олимпиад.

Как добавил Карсканов, Свердловская область летом собирается принять около 1 тыс. детей из подшефного ей донбасского города Макеевка. В общем же, порядка 74 тыс. детей отправятся в загородные лагеря, 18 тыс. — в санатории, 128 тыс. — в лагеря дневного пребывания. От муниципалитетов поданы 25 тыс. заявок на туристические походы с участием школьников.