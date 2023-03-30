"Накануне сотрудники службы охраны заповедных территорий обнаружили отдыхающего в зарослях ольхи зверя в окрестностях бухты Ольга", — говорится в сообщении.

Первые встречи с медведями, покинувшими берлоги на особо охраняемой природной территории, чаще всего происходят в середине марта. Появление зверей после зимнего сна фиксируют фотоловушки или, если повезет, государственные инспекторы во время патрулирования. В этом году первого медведя обнаружили 29 марта.

"Мы возвращались на кордон "Кроноки" с полевого стационара и за несколько километров до дома увидели медвежьи следы, спускавшиеся с приморской террасы. Следы уже были подтаявшие, вероятно, спустился он ещё вчера, но далеко не ушел — медведь лежал в сотне метров в зарослях ольхи. Я сделала несколько кадров, чтобы позже по ним рассмотреть зверя. Он лениво понюхал воздух, а мы поторопились оставить его в покое", — приводятся в сообщении слова госинспектора заповедника Анны Елисеевой.

Массовый выход бурых медведей из берлог на Камчатке начинается в середине апреля, но в марте, как правило, уже появляются одиночные взрослые самцы. Медведицы с двух-трехлетними медвежатами покидают берлоги, когда условия внешней среды становятся более благоприятными. Самки с сеголетками выходят из зимних убежищ последними: в конце мая — июне, когда сходит снег.

Медведи, обитающие на побережье Тихого океана, после зимнего сна кормятся выброшенной на берег рыбой, погибшими морскими млекопитающими, могут добыть слабого тюленя или калана, а во время отлива лакомятся двустворчатыми моллюсками.

В связи с началом пробуждения медведей специалисты Кроноцкого заповедника просят жителей и гостей Камчатки быть осторожнее на зимних маршрутах во время езды на снегоходах и лыжных прогулок и не отправляться на природу поодиночке. Для отпугивания зверей брать с собой фальшфейеры.

Камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России. Длина его тела вместе с головой — 180-245 см, высота в холке — 125-135 см. Вес некоторых медведей достигает 600 кг. Популяция медведей на Камчатке насчитывает более 20 тыс. особей.