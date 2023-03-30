Как сообщает пресс-служба музея, скульптура, первоначально обозначенная в документах как "Мчог-дул Ринпоче", оказалась портретным изображением Лубсана Лхундуба Дандарова (1781 — 1859), первого настоятеля Цугольского дацана, старейшего буддийского монастыря в Забайкальском крае.

Смена атрибуции стала результатом исследования, проведенного хранителем фонда "Религии Востока" Марией Кормановской. В ходе атрибуции были изучены учетные записи, старые фотографии, архивные материалы.

"В фонде "Фототека" Государственного музея истории религии хранится небольшая довоенная фотография. На ней запечатлена группа смеющихся школьниц перед крупной скульптурой загадочно улыбающегося ламы. По предположению сотрудников, снимок был сделан не в Ленинграде, а в Москве, на экспозиции Центрального антирелигиозного музея (ЦАМ)", — рассказывают в музее.

Визуальное сравнение фотографии со скульптурой из фонда "Религии Востока" Государственного музея истории религии (ГМИР) показало, что в кадр с пионерками попала скульптура ламы, которая значится в учетной документации как изображение Мчог-дул Ринпоче (ринпоче — титул для обозначения высших лам и перерожденцев в тибетском буддизме), а на пьедестале скульптуры имеется маркировка, указывающая на передачу из ЦАМ. Тем самым исходное предположение, что фотоснимок был сделан на экспозиции московского музея, получило свое подтверждение.

В прошлом году в ходе работы над выставкой "Мудрость Востока: учители, ученики, книги" перед ее авторами встала новая задача — уточнить название скульптуры. В ходе консультаций было установлено, что имя "Мчог-дул" при постановке на учет в ГМИР было присвоено ошибочно, так как в источниках такое имя не встречается.

Благодаря недавно опубликованным в "Трудах ГМИР" материалам из Научно-исторического архива музея, посвященных научному сотруднику и собирателю буддийской коллекции ЦАМ Пупышеву, стало возможным установить, что скульптура была привезена Пупышевым в 1936 году из экспедиции в Бурятию.

Там же в Архиве была обнаружена стенограмма 1938 года лекции Пупышева на экспозиции "Буддизм и ламаизм" ЦАМ, в которой она называлась скульптурой настоятеля Цугальского дацана Дандорова. Под тем же названием эта статуя значилась в датированной концом 1930-х годах разработке маршрута экскурсии для учеников 5-х классов по экспозиции "Буддизм — ламаизм" ЦАМ и в списке предметов, привезенных Пупышевым в музей из Бурятии.

Цугольский дацан — старейший в Забайкальском крае буддийский монастырь, основан в 1801 году. Расположен в селе Цугол Могойтуйского района Агинского Бурятского округа.