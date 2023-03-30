По данным оперштаба Мурманской области, на закрытом участке дороги с 78 км до 81 км застряла колона из 12 машин, на участке от 0 до 10 км — 28 машин.

"К застрявшим автомобилям спасателями организован подвоз топлива, воды и пищи. Работают спасатели. Продолжаются работы по расчистке дорожного полотна", — цитирует оперштаб заместителя губернатора Мурманской области — министра региональной безопасности Артема Долгова.

Дорожникам уже удалось расчистить участок трассы с 32 км по 77 км.

В оперштабе отмечают, что водители выезжали на дорогу в Териберку, зная о плохой погоде и перекрытии дороги.

Как сообщалось, в среду в 15:00 мск из-за плохих метеоусловий был закрыт проезд по дороге Кола — Серебрянские ГЭС, которая ведет к Териберке. Позднее был закрыт проезд по трассе Заполярный — Сальмиярви на северо-западе Мурманской области. В 06:00 мск движение по данной дороге было восстановлено.

Ежегодно зимой и весной, а также изредка в начале лета дорогу в Териберку блокируют метели, и село остается отрезанным от большой земли, а к туристам, которые оказались в это время в пути, на помощь выезжают спасатели и дорожные службы.

В 2020 году началась реконструкция грунтовой дороги на Терибеку протяженностью 35 км. Первый этап предполагает ремонт первых 10 км дороги. Главная задача реконструкции — поднять уровень дороги на 2 м, чтобы исключить снежные заносы. Общая стоимость ремонта дороги в Териберку превышает 5 млрд рублей, основной источник финансирования — федеральный бюджет.

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

По подсчетам властей Заполярья, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек.