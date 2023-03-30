По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 01:57 мск в четверг землетрясения находился буквально в нескольких метрах от границы с РФ недалеко от очага сейсмоактивности на юго-западе Тувы, в границах которого 29 июля 2022 года произошло землетрясение магнитудой 5,9, а 12 декабря — магнитудой 5,2.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 6,1 балла по шкале MSK-64. Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в республике. Сейсмоактивность сохраняется там с конца 2011 года.