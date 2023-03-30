Как сообщает пресс-служба музея, издание подготовлено авторским коллективом музея главе с директором ЦВММ Русланом Нехаем в рамках празднования 320-летия Санкт-Петербурга и приурочено к проведению Всероссийской недели детской юношеской книги. Азбука дополнена тетрадью прописей с раскраской.

"Взяв за основу первые буквы названий самых ценных реликвий петровского времени, хранящихся в Центральном военно-морском музее: Ботик Петра I, знамя ротное Преображенского полка, магнитный компас из каюты Петра Великого на борту военного корабля "Ингерманланд", орден Святого апостола Андрея Первозванного, флаг царя Московского и других, специалисты музея создали азбуку, благодаря которой можно не только выучить алфавит, но и узнать о личности императора, его сподвижниках и принадлежавших ему вещах", — говорится в сообщении.

Перед участниками презентации выступят детский музыкальный коллектив "Фонтан.Чик" и хореографический коллектив детской школы искусств №37. Сам император Петр I (актер Леонид Петров) поздравит собравшихся с Неделей детской книги.

Он вручит каждому по Азбуке с прописями-раскрасками и на небольшой экскурсии расскажет малышам о знаменитом ботике, который сам Петр называл Дедушкой русского флота.