"Кисловодск на майские праздники с 1 по 9 число ожидает рекордное количество туристов — более 27 тыс. человек. Санатории и гостиницы уже забронированы на 100 процентов", — приводятся в сообщении слова главы курорта Евгения Моисеева.

Отмечается, что рост туристического потока положительно сказался на доходах горожан и в целом на экономике города, который практически является курортным моногородом.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске с начала года турпоток вырос на 50%. За январь и февраль в городе-курорте отдохнуло 57 тыс. человек.