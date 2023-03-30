"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского разработана концепция турмаршрутов. Она объединяет въездные группы на рекреационные объекты, малые архитектурные формы и туристическую навигацию по пути следования", — говорится в сообщении.

"К 1 мая 2023 года вблизи объекта "33 водопада" и смотровой башни на горе Большой Ахун планируется открыть этнографические ярмарки национальных общин. Объекты будут включать зоны общественного питания, пространство для концертов местных творческих коллективов, парковку автотранспорта, их также оснастят санитарными модулями", — отмечает пресс-служба.

На сегодняшний день на автомобильной дороге, ведущей к популярным природным достопримечательностям Хостинского района — каньону Чертовы Ворота, Навалишенскому ущелью и Воронцовской пещере — идут ремонтно-восстановительные работы с расширением автомобильного полотна на некоторых участках. Также ремонтируется дорога к объекту туристского показа "Усадьба Кошмана" в Лазаревском районе.

Всего на территории Сочи функционирует 165 объектов туристического показа, 46 из них работают круглогодично.

"До начала летнего курортного сезона необходимо привести в нормативное состояние пути подъезда ко всем объектам показа, во взаимодействии с Сочинским национальным парком и Кавказским государственным природным биосферным заповедником обеспечить наведение санитарного порядка, благоустроить входные группы и создать комфортные условия для посещения природных маршрутов для сочинцев и гостей курорта", — цитирует пресс-служба мэра Алексея Копайгородского.