"Погода не позволила рейсам совершить посадку в Кемеровском аэропорту. Так, самолет "Аэрофлота" из Москвы полетел на запасной аэродром в Новосибирск, а из Сочи рейс Nordwind Airlines даже не полетел. Соответственно, в обратном направлении тоже никто не вылетел", — сказал собеседник агентства.

В аэропорту уточнили, что всех пассажиров на момент ожидания обеспечили едой и водой, предоставили им возможность размещения в гостинице.

Согласно информации онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс из Сочи должен был приземлиться в Кемерове в 09:35 (05:35 мск), рейс из Москвы в 08:55 (04:55 мск). Сейчас расчетное время для самолета из Москвы составляет 20:01 (16:01 мск), для рейса из Сочи 22:50 (18:50).