«О направлении Минэкономразвития зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований в целях предоставления в 2023 и 2024 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как отметили в пресс-службе, проект распоряжения направлен на реализацию мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Реализация программы поддержки строительства некапитальных средств размещения в регионах РФ началась в 2022 году, правительство выделило на эти цели 4 млрд рублей. В ближайшие два года на программу планируется потратить еще 8 млрд рублей.