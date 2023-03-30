"В этом году в нашей стране пройдет сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. Самарканд станет столицей мирового туризма в 2023 году. Этот год должен стать годом продвижения богатого культурно-туристического потенциала нашей страны за рубежом", — сказал в ходе совещания Мирзиеев, слова которого приводят в четверг официальные СМИ республики.

Президент отметил, что в результате создания нового туристического центра в Самарканде появилась возможность привлечь в город дополнительно два миллиона туристов.

По его словам, в текущем году есть возможность привлечь семь миллионов иностранных и 15 млн внутренних туристов, увеличить экспорт отрасли до $2,5 млрд против $1,6 млрд в 2022 году.

"Туристический потенциал нашей страны далеко не исчерпан. Есть много тех, кто желает посетить Узбекистан. Однако мало контента о местах, которые могут заинтересовать туристов, не хватает предложений, способных побудить туристов задержаться в нашей стране на 4-5 дней. Имеются проблемы с покупкой билетов на самолеты и поезда за несколько месяцев вперед", — отметил Мирзиеев.

В ходе совещания подчеркнуто, что за последние годы в стране создано пять новых частных авиакомпаний, отечественный авиапарк увеличился до 44 самолетов. В тоже время отмечалась нехватка внутренних авиа и железнодорожных рейсов по туристическим направлениям.

Решение о проведении в 2023 году в Самарканде 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) было принято на предыдущей сессии в декабре 2021 года в Мадриде.

В Узбекистане насчитывается более 8 тысяч объектов культурного наследия и 122 музея.