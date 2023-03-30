"Она будет необычной: например, информационные стенды предлагают оформить в виде зеркальных арт-объектов, обрамленных резными наличниками. Информацию о городе гости города смогут получить, воспользовавшись цифровыми сенсорными панелями, а в летнем визит-центре в сквере имени Кирова поставят робота-гида, рассказывающего о достопримечательностях столицы Приангарья", — говорится в сообщении.

На улицах Урицкого и Ленина появятся стереоскопы с историческими изображениями и краткими справками об объектах прошлого. В частности, об Амурских воротах — триумфальной арке, сооруженной в Иркутске в 1858 году в честь подписания Айгунского договора.

В трех точках установят видовые бинокли: у памятника Александру III, Московских ворот и на набережной в районе Глазковского моста. Также в планах оборудовать пять дополнительных автономных туалетных модулей.

Кроме того, планируется организовать архитектурную подсветку порядка 18 исторических зданий в центре Иркутска, ведутся соответствующие переговоры с их владельцами.