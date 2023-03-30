"В Туапсе принято решение ввести режим "Чрезвычайная ситуация". Причина — активизация оползня, сошедшего на улице Пархоменко", — говорится в сообщении.

Отмечается, что грунт обвалился из-за сильных дождей еще в феврале. Тогда были повреждены дорога и дома.

В настоящее время обследованы 15 частных домовладений, в которых проживает порядка 70 человек. Активизация оползневых процессов для них остается реальной угрозой.

Для временного размещения людей уже подготовлены жилые помещения, добавили в пресс-службе.