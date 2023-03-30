"Поздно вечером 29 марта трое мужчин на трех автомобилях, решив покинуть остров Ольхон по льду Байкала незаметно, выехали на закрытую переправу в темное время суток. Из-за отсутствия заградительных вешек водители заблудились и съехали с бывшей ледовой дороги. Недалеко от острова Хунык Малого Моря одна машина провалилась в ледяной нажим. Водитель успел выбраться из автомобиля", — говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили заблудившихся мужчин и сопроводили до залива Куркут. Все они в удовлетворительном состоянии. Из-за плохого состояния льда подъем автомобиля невозможен.

Ранее сообщалось о закрытии с 29 марта ледовой дороги на Ольхон в связи с резким потеплением и интенсивным таянием льда, она действовала с 17 февраля.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове постоянно проживают около 1,7 тыс. человек, ежегодно его посещают несколько сотен тысяч туристов.