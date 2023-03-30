Спасатели обнаружили заблудившихся мужчин и сопроводили до залива Куркут. Все они в удовлетворительном состоянии. Из-за плохого состояния льда подъем автомобиля невозможен.
Ранее сообщалось о закрытии с 29 марта ледовой дороги на Ольхон в связи с резким потеплением и интенсивным таянием льда, она действовала с 17 февраля.
Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове постоянно проживают около 1,7 тыс. человек, ежегодно его посещают несколько сотен тысяч туристов.