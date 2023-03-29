"Экскурсии, мастер-классы, концерты, открытые репетиции и интерактивные шоу "Ночи театров" посетили больше 13 тысяч человек", — написал Собянин в своем телеграм-канале в среду.

Мэр напомнил, что акция проходит ежегодно, все мероприятия бесплатные. В рамках "Ночи театров" посетители могут также пройти за кулисы, пообщаться с актёрами и режиссёрами.

"В этом году "Ночь театров" прошла с 27 на 28 марта и была посвящена 200-летию со дня рождения выдающегося русского драматурга Александра Николаевича Островского. Участниками стали 72 театра, каждый придумал свою программу", — уточнил Собянин.